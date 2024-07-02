Лезла голая в окно машины: жительница Хабаровска показалась на публике нагишом

В Хабаровске с приходом жары и духоты начали происходить престранные вещи. Люди, вероятно в не совсем адекватном состоянии, устраивают уличные перфомансы. Пару дней назад один такой персонаж справил нужду прямо в машине правоохранителей. А накануне ночью на одной из Хабаровских улиц в объектив прохожих попала голая женщина, вылезающая из машины через окно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
МАРГАРИТА УЖЕ НЕ ТА
Кадры необычного происшествия тут же разлетелись в сети. Все случилось в ночь на 2 июля, на переулке Трубный. Как сообщил редакции осведомленный источник, женщина ехала со стороны Южного, и на перекрестке Павла-Морозова — Трубный остановилась. Сначала ее машина долго не двигалась, а затем резко вывернула на Трубный и снесла бордюр.
После непродолжительной паузы стекло опустилось, и женщина начала раздеваться и вылазить в окно абсолютно голая. На полпути «на волю» она остановилась, стала изображать какие-то движения, то ли полета, то ли танца.
Очевидцы утверждают, что женщина была с котом. Однако редакции эту информацию не подтвердили. Также подтверждения нет и о том, что автолюбительницу забрали в психиатрическую больницу. Женщина попала в обычное медучреждение.
Что это было за шоу, и имело ли место алкогольное или наркотическое опьянение, пока не известно. Однако источники утверждают, что хабаровчанка явно была не в себе. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. А жители города стали активно комментировать произошедшее в сети. Кто-то отметил красивую фигуру хабаровчанки, а кто-то, конечно, возмутился произошедшим. Многие сказали, что к счастью, в таком состоянии она не нанесла вред никому из участников дорожного движения.
И только немного утихли разговоры о «Маргарите», как в сети появилось новое видео, где мужчина решил прогуляться голым по улице Хабаровска. Пока подтвердить этот инцидент не удалось, однако жители уже активно обсуждают, что не день, то новый перфоманс.