Лезла голая в окно машины: жительница Хабаровска показалась на публике нагишом

Что это было за шоу, и имело ли место алкогольное или наркотическое опьянение, пока не известно. Однако источники утверждают, что хабаровчанка явно была не в себе. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. А жители города стали активно комментировать произошедшее в сети. Кто-то отметил красивую фигуру хабаровчанки, а кто-то, конечно, возмутился произошедшим. Многие сказали, что к счастью, в таком состоянии она не нанесла вред никому из участников дорожного движения.