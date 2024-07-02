В Хабаровском крае выдворили 45 нелегалов из Узбекистана

В Хабаровском крае судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области выдворили 45 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Эти люди, являясь гражданами Узбекистана, находились на территории России нелегально.
Суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ, касающихся нарушений правил въезда и пребывания в России. В ожидании принудительного выдворения мигранты находились в центре временного содержания.
Выполняя судебное решение, приставы сопроводили задержанных к пункту пропуска на границе и передали их ФСБ России. Теперь они не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.
С начала 2024 года сотрудники ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выдворили 512 нелегальных мигрантов.