Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае выдворили 45 нелегалов из Узбекистана

В Хабаровском крае судебные приставы выслали 45 нелегальных мигрантов.

Источник: УФССП по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области выдворили 45 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Эти люди, являясь гражданами Узбекистана, находились на территории России нелегально.

Суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ, касающихся нарушений правил въезда и пребывания в России. В ожидании принудительного выдворения мигранты находились в центре временного содержания.

Выполняя судебное решение, приставы сопроводили задержанных к пункту пропуска на границе и передали их ФСБ России. Теперь они не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.

С начала 2024 года сотрудники ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выдворили 512 нелегальных мигрантов.