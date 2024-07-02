Вопросы вызвал ручей: новый поворот в истории авторынка «Зеленый угол»

Как уже писала «Комсомольская правда — Владивосток», жители СНТ Серебрянка-2, узнав о потенциальном размещении авторынка, оказались против такой идеи. Люди подписывали петиции, боясь, что после переезда «Зеленки» их ждет вырубка лесов и загрязнение окружающей среды. Возник вопрос и о пользовании земельным участком, который ведет к рынку.