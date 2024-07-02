Вопросы вызвал ручей: новый поворот в истории авторынка «Зеленый угол»

Легендарный авторынок «Зеленый угол» переехал из Владивостока в Надеждинский район, однако внимания прокуратуры к нему меньше не стало. Ведомство нагрянуло с очередной проверкой и нашло нарушения.
Как уже писала «Комсомольская правда — Владивосток», жители СНТ Серебрянка-2, узнав о потенциальном размещении авторынка, оказались против такой идеи. Люди подписывали петиции, боясь, что после переезда «Зеленки» их ждет вырубка лесов и загрязнение окружающей среды. Возник вопрос и о пользовании земельным участком, который ведет к рынку.
Но проблемой в этом споре оказался ручей:
«Участок сформирован в 2010 году без учета нахождения на нем водного объекта (ручья), после чего предоставлен в аренду юридическому лицу. При этом, такое распоряжение водным объектом невозможно в силу закона и нарушает порядок пользования им», — рассказали в краевой прокуратуре.
В итоге заместитель прокурора края предъявил в Арбитражный суд иск к текущему арендатору и администрации Надеждинского района о признании недействительным договора аренды участка. Сделку признают недействительной.