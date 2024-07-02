В Приморье подвели итоги ЕГЭ

Подошел к концу этап государственной итоговой аттестации (ГИА) в Приморье. Выпускники радуют своими результатами: в этом году увеличилось число ребят- «стобалльников», также вырос средний балл.
Как рассказали в министерстве образования Приморья, на территории края действовало 165 пунктов проведения ОГЭ и 71 пункт сдачи ЕГЭ. Также сдача экзамена была обеспечена в двух ППЭ на дому и трех — в больнице.
— В этом году у нас значительно выросло количество ребят, набравших максимальный балл — если в прошлом году их было 37, то в этом году — 66. Средний балл также повысился по математике, химии, физике, обществознанию, биологии, истории и географии. Например, балл по математике вырос с 50 в прошлом году до 59 в этом, по физике — с 49 до 60, — министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Количество «стобалльников» в этом году выросло почти в два раза: в 2022/2023 учебном году их было 37, а в этом году уже 66, двое из них набрали 100 баллов по двум предметам сразу — это Илья Кожевников из Владивостока и Анастасия Алексеева из Находки. Кроме того, 5869 выпускников сдали экзамены на 80 баллов и выше.
Владивостокский городской округ выпустил наибольшее количество «стобалльников» — 35, затем следуют Уссурийский городской округ — восемь человек, Находкинский городской округ — шесть, Артемовский — четыре и Арсеньевский городской округ — три «стобалльника». Больше всего максимальных баллов приморские школьники набрали по русскому языку, химии и литературе.
Напомним, с 23 мая по 11 июня в Приморье проходил основной этап сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Выпускники сдавали математику, физику, химию, историю, обществознание, информатику, биологию, географию, иностранные языки и литературу. Также в этом году у выпускников есть возможность пересдать один из предметов 4 или 5 июля.