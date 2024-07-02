В Приморье подвели итоги ЕГЭ



Количество «стобалльников» в этом году выросло почти в два раза: в 2022/2023 учебном году их было 37, а в этом году уже 66, двое из них набрали 100 баллов по двум предметам сразу — это Илья Кожевников из Владивостока и Анастасия Алексеева из Находки. Кроме того, 5869 выпускников сдали экзамены на 80 баллов и выше.



Владивостокский городской округ выпустил наибольшее количество «стобалльников» — 35, затем следуют Уссурийский городской округ — восемь человек, Находкинский городской округ — шесть, Артемовский — четыре и Арсеньевский городской округ — три «стобалльника». Больше всего максимальных баллов приморские школьники набрали по русскому языку, химии и литературе.



Напомним, с 23 мая по 11 июня в Приморье проходил основной этап сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Выпускники сдавали математику, физику, химию, историю, обществознание, информатику, биологию, географию, иностранные языки и литературу. Также в этом году у выпускников есть возможность пересдать один из предметов 4 или 5 июля.