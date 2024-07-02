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В Татарстане назвали восемь опасных для купания пляжей

Там выявлены нарушения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане назвали восемь опасных для купания пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Речь идет о качестве воды по состоянию на 1 июля. По микробиологическим показателям неудовлетворительный результат выявили на казанском пляже «Нижнее Заречье» и городских местах для купания в Набережных Челнах, Альметьевске, Мензелинске, Тетюшах.

Кроме того, запрещено купаться на пляже «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района и на набережной «Солнечный Ик» в Муслюмово. По санитарно-химическим показателям не соответствуют места для купания «Нижнее Заречье» и «Локомотив» в столице Татарстана.

Как пояснили специалисты, не зарегистрированы пробы воды, которые не соответствуют гигиеническим нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям. Администрации районов должны установить аншлаги о запрете купания.

Напомним, в Казани для купания открыли пять пляжей. Также организовали три места отдыха.

туризм и отдых