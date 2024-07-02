В Татарстане назвали восемь опасных для купания пляжей

Кроме того, запрещено купаться на пляже «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района и на набережной «Солнечный Ик» в Муслюмово. По санитарно-химическим показателям не соответствуют места для купания «Нижнее Заречье» и «Локомотив» в столице Татарстана.