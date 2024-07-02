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Власти рассказали о парке миниатюр, который откроют в Калининграде

Он появится на территории форта № 5.

В правительстве Калининградской области обсудили создание Военно-исторического центра — над его обустройством по поручению главы государства активно работают.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в рамках создания этого Центра есть идея организовать парк миниатюр на территории форта № 5.

«Он будет посвящен сохранению памяти о монументах воинам-освободителям от фашизма, которые были разрушены или демонтированы по решению недружественных стран». — рассказали на заседании совета по культуре при врио губернатора.

Сроки создания не называют.