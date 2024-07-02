Власти рассказали о парке миниатюр, который откроют в Калининграде

В правительстве Калининградской области обсудили создание Военно-исторического центра — над его обустройством по поручению главы государства активно работают.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в рамках создания этого Центра есть идея организовать парк миниатюр на территории форта № 5.
«Он будет посвящен сохранению памяти о монументах воинам-освободителям от фашизма, которые были разрушены или демонтированы по решению недружественных стран». — рассказали на заседании совета по культуре при врио губернатора.
Сроки создания не называют.