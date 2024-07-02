Власти Петербурга рассказали, сколько город заработал на курортном сборе

Сбор платят как классифицированные, так и не классифицированные отели и гостиницы, заявила Нана Гвичия. «Около 400 юрлиц, которые не входят в список классифицированных средств размещения, присутствуют в реестре по уплате курортного сбора», — отметила она. Введение курортного сбора, по мнению врио главы комитета, даст дополнительные возможности для мониторинга гостиничной отрасли. Все средства размещения, которые сдают в аренду жилье туристам, со временем войдут в реестр, отметила она.