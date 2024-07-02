Больше полутора месячных норм осадков за пять дней: в Приморье считают ущерб от паводка

Прошедшие по северным и западным районам Приморья проливные дожди и вызванные ими разливы рек привели к затоплению домов, дорог и сельхозугодий. Как подсчитали сельхозпроизводители, паводок повредил 113 тысяч гектаров ранних зерновых, сои и кукурузы. Из-за размокшей на полях земли сместились сроки посева основной сельскохозяйственной культуры — сои, сообщает министерство сельского хозяйства региона. Что еще принесли нам прошедшие дожди? И что же ждет приморцев в июле?
Ожидаемый, но неожиданный
О предстоящем паводке жителей Приморья предупредили. Еще 19 июня Примгидромет объявил на ближайшие дни штормовое предупреждение в связи с выходом на территорию края фронтальных разделов атмосферы, а следом за ними — и мощного циклона.
В тот же день на север края выдвинулась усиленная группировка спасателей для оказания необходимой помощи населению. И она очень скоро понадобилась.
Проливные дожди шли в крае в течение пяти дней — с 20 по 25 июня. За это время, как позже посчитал Примгидромет, в крае выпало от 20% до 90% месячной нормы осадков, а в некоторых районах количество выпавшей воды превысило норму в 1,7 раза. Такого количества выпавшей воды не ожидал никто.
В эпицентре паводка оказались Дальнереченск, Дальнереченский и Красноармейские округа, в них к 25 июня объявили режим чрезвычайной ситуации. Не удивительно — на пике паводка в Дальнереченске оказались подтоплены 169 домов и 447 придомовых территорий, 12 человек пришлось эвакуировать в расположенный в школе № 2 пункт временного размещения. В Дальнереченском районе вода вошла в 24 дома и 138 дворов, в Красноармейском округе подтоплены оказались 377 придомовых территории.
В 13 муниципалитетах края вода в 79 местах перелилась через дороги, девять сел оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения. Людей и продукты в них перевозили при помощи лодок.
Вода отступает, но медленно
Даже сегодня, 2 июля, более чем через неделю после начала паводка, в Дальнереченске в воде остаются 154 дома, в Дальнереченском районе — четыре жилища, от дорог по-прежнему отрезаны четыре села. Это происходит из-за того, что вода продолжает скатываться с верховьев рек и из-за подъема уровня грунтовых вод. Как-никак, за июнь в крае выпало до трех месячных норм осадков, и почва буквально пропитана водой.
Сейчас в пострадавших населенных пунктах начинают работу административные комиссии по оценке ущерба, нанесенного жителям. Его частично возместят, в соответствии с краевым законом — если вода только зашла в дом, сумма выплаты составит десять тысяч рублей, частичную утрату имущества первой необходимости компенсируют 50 тысячами, полную — 100 тысячами рублей. Подать заявление на компенсацию можно в течение двух месяцев с момента объявления режима ЧС.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в ближайшие две-три года пострадавшие от паводка населенные пункты защитят от большой воды с помощью систем дамб, водопропускных труб и мощных насосных станций.
Что июль пришедший нам готовит?
По прогнозам метеорологов, в ближайшие две недели в крае сохранится неустойчивая погода, но дождей, подобных прошедшему, пока не предвидится. После этого в регион придет настоящая июльская жара с дневными температурами до +27…+30 °С, а кое-где и превышающими тридцатиградусную отметку.
Как спастись от жары: советы врачей
В жаркий период медики рекомендуют жителям Приморья избегать физической активности в дневное время, носить одежду из светлых натуральных тканей и защитить глаза и голову очками и панамами, употреблять побольше жидкости в виде прохладной минералки. В дальневосточном центре достаточно много укромных местечек, где можно спрятаться в тени. От дачного отдыха без панамок или беседок лучше в такие дни отказаться, не рекомендуется трудиться под палящим солнцем.
А вот от чего следует непременно отказаться, так это алкоголь, крепкий чай и кофе и курение. Все это обезвоживает организм и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого же следует скорректировать питание, отказавшись от жирной, пересоленной и жареной пищи в пользу овощей и фруктов.