Больше полутора месячных норм осадков за пять дней: в Приморье считают ущерб от паводка

Даже сегодня, 2 июля, более чем через неделю после начала паводка, в Дальнереченске в воде остаются 154 дома, в Дальнереченском районе — четыре жилища, от дорог по-прежнему отрезаны четыре села. Это происходит из-за того, что вода продолжает скатываться с верховьев рек и из-за подъема уровня грунтовых вод. Как-никак, за июнь в крае выпало до трех месячных норм осадков, и почва буквально пропитана водой.