В Роспотребнадзоре объяснили, почему не рекомендуют пить воду из родников Ростова

В Ростове — 12 родников, которые пользуются популярностью у горожан. Особенно — во время жары. А на этой неделе, по данным синоптиков, она может доходить до 39 градусов в тени.
Но почему из них нельзя пить воду и чем это опасно? Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания донского Роспотребнадзора Сергей Коржов.
Для пития в Роспотребнадозре рекомендовали использовать водопроводную или бутилированную воду. Дмитрий Кутепов.
В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ ВОДА ЗАГРЯЗНЕНА.
— Как показывают многолетние наблюдения, в зимний, весенний и осенний период вода в родниках по микробиологическим показателям практически соответствует нормативам по микробиологии.
А в июле-августе, когда температура воздуха повышенная, в воде родников появляются микроорганизмы, которые свидетельствуют о том, что она загрязнена. Речь про общие колиформные бактерии, кишечную палочку, энтерококки и колифаги.
Если же они попадут в организм из воды, то последствия для человека будут зависеть от его иммунной системы.
— Кишечная палочка может вызвать кишечную инфекцию, которая может сопровождаться повышенной температурой, болями в животе и так далее. Но хочу подчеркнуть: за последние несколько лет патогенные микроорганизмы, которые могли бы вызвать какое-либо инфекционное заболевание в родниках Ростова не выявлялись.
РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ.
— Пить воду из родников мы не рекомендуем. Особенно в теплый период года, когда увеличиваются температура воздуха и воды как из поверхностных, так и подземных источников. Там во время жары происходит размножение микроорганизмов.
Собеседник объясняет: даже, если при последнем отборе воды все показатели проб из родников вдруг окажутся в норме, то это не значит, что через неделю, при повышении температуры, они будут такими же. К тому времени она также уже может не соответствовать микробиологическим показателям.
А что касается природных родников?
— Если мы говорим о тех, которые ни на чьем балансе не состоят и не обслуживаются, то и воду в них никто не контролирует. И мы не знаем про ее качество по показателям безопасности.
Поэтому, по словам специалиста, для питья лучше использовать бутилированную воду.
— Плюс в Ростове есть централизованное водоснабжение населения с качественной водой. В случае, если человек сильно захотел попить воды из родника, то ее нужно кипятить, и только потом пить. Но еще раз повторяю: мы не рекомендуем пить воду из родников в донской столице.