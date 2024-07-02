МЧС предупредило о сильной жаре на Черноморском побережье Кубани в ближайшие дни

В связи с жаркой погодой спасатели и медики рекомендуют жителям курортных городов и туристам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов из натуральных тканей, носить головные уборы, пить больше воды и внимательно относиться к своему самочувствию.