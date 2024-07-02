МЧС предупредило о сильной жаре на Черноморском побережье Кубани в ближайшие дни

«Со 2 по 5 июля на Черноморском побережье ожидается сильная жара +37. Следите за сообщениями средств массовой информации», — говорится в сообщении.
В связи с жаркой погодой спасатели и медики рекомендуют жителям курортных городов и туристам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов из натуральных тканей, носить головные уборы, пить больше воды и внимательно относиться к своему самочувствию.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», 2 июля в краевом центре ожидается жаркая безветренная погода. Как сообщает Краснодарский гидрометцентр, воздух днем прогреется до +35 градусов в тени. По Краснодарскому краю местами дневные температуры могут достигать отметки +36…37 градусов.