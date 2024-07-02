Две новые велопарковки появится в Петроградском районе

К слову, в Петербурге также продолжается строительство велодорожек. Так, в этом году городские специалисты намерены возвести более девяти километров велодорожек. Прокатиться на двухколесном транспорте местные жители и гости города смогут также в Московском, Приморском и Красногвардейском районах. На сегодняшний день в Северной столице обустроено 44 маршрута, общая протяженность которых составляет свыше 150 километров.