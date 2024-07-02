Две новые велопарковки появится в Петроградском районе

Две новые велопарковки появятся в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
К слову, в Петербурге также продолжается строительство велодорожек. Так, в этом году городские специалисты намерены возвести более девяти километров велодорожек. Прокатиться на двухколесном транспорте местные жители и гости города смогут также в Московском, Приморском и Красногвардейском районах. На сегодняшний день в Северной столице обустроено 44 маршрута, общая протяженность которых составляет свыше 150 километров.
Напомним, на днях стало известно о планах благоустроить сквер Катерников в Кронштадте. Там вымостят дорожки, восстановят газоны, создадут живую изгородь из кустарников и цветников. Отметим, что расположенный там мемориал, посвященный морякам-катерникам Балтики, работы не затронут. Зеленую зону приведут в порядок к концу августа 2024 года.