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Две новые велопарковки появится в Петроградском районе

Стоянки откроют рядом со станциями метро «Чкаловская» и «Зенит».

Источник: Комсомольская правда

Две новые велопарковки появятся в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— ГАТИ выдала соответствующий ордер. Стоянки откроют за станцией метро «Чкаловская» и «Зенит» возле стадиона «Газпром Арена». Они сделают район еще более комфортным и удобным, — говорится в сообщении.

К слову, в Петербурге также продолжается строительство велодорожек. Так, в этом году городские специалисты намерены возвести более девяти километров велодорожек. Прокатиться на двухколесном транспорте местные жители и гости города смогут также в Московском, Приморском и Красногвардейском районах. На сегодняшний день в Северной столице обустроено 44 маршрута, общая протяженность которых составляет свыше 150 километров.

Напомним, на днях стало известно о планах благоустроить сквер Катерников в Кронштадте. Там вымостят дорожки, восстановят газоны, создадут живую изгородь из кустарников и цветников. Отметим, что расположенный там мемориал, посвященный морякам-катерникам Балтики, работы не затронут. Зеленую зону приведут в порядок к концу августа 2024 года.