Более 155 тысяч обращений нижегородцев поступило в центр обработки вызовов системы «112» за июнь

С 1 по 30 июня 2024 года в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области поступило более 155 тысяч обращений от жителей региона. Это на 8% больше, чем за предыдущий месяц.
За месяц на 1% снизилось число обращений за помощью специалистов скорой помощи (до 37261 вызова), на 16% — в пожарную службу (1779), на 6% — в газовую службу (715). Число звонков в полицию увеличилось на 13% (до 19062 вызовов).
Служба «112» работает круглосуточно. При необходимости диспетчер может принять вызов на иностранном языке. Также в центр можно обратиться за психологической помощью — за прошедший месяц ей воспользовались 125 раз.
Экстренную информацию на номер «112» можно отправлять и в формате смс-сообщения. Набрать номер с любого мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.
Связаться с центром обработки вызовов системы «112» могут и люди с нарушением слуха. Для этого необходимо отправить сообщение на короткий номер с текстом: «Я глухой». Далее указать ФИО и коротко описать, какая именно помощь нужна. Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.