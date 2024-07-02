Более 155 тысяч обращений нижегородцев поступило в центр обработки вызовов системы «112» за июнь

Экстренную информацию на номер «112» можно отправлять и в формате смс-сообщения. Набрать номер с любого мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.