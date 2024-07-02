Умер народный артист России Владимир Матвеев

Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. Окончил ЛГИТМиК в 1974 году (курс Игоря Владимирова) и был принят в труппу театра. В 1986—1989 годах работал в «Молодом театре» Ленконцерта. В 1989 году вернулся в Театр имени Ленсовета. Участвовал в нескольких десятках спектаклей: «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» многих и других.