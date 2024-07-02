Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер народный артист России Владимир Матвеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист России Владимир Матвеев умер в возрасте 72 лет, об этом ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета, где служил артист.

Источник: Театра имени Ленсовета

«Владимир Михайлович скончался сегодня», — сказали в театре.

Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. Окончил ЛГИТМиК в 1974 году (курс Игоря Владимирова) и был принят в труппу театра. В 1986—1989 годах работал в «Молодом театре» Ленконцерта. В 1989 году вернулся в Театр имени Ленсовета. Участвовал в нескольких десятках спектаклей: «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» многих и других.

Играл также в спектаклях театра «Русская антреприза им. А. Миронова» и Театра «Буфф».

В его кинобиографии — роли в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ленинград 46», «Салют-7» и других.

За исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» Матвеев был удостоен высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» (2001), Царскосельской художественной премии.

кино
театр