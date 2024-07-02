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Двое мужчин оказались отрезаны на острове под Уфой из-за разлива реки

Уфимские спасатели помогли двум рыбакам.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии два рыбака попали в беду и им понадобилась помощь спасателей.

Как рассказали в УГЗ Уфы, мужчина утром отправились порыбачить на остров Козарез и перебрались по грунтовой дороге со стороны Миловки до нужной точки. Когда вечером рыбаки засобирались домой, то поняли, что дорогу смыло водой. Однако они не растерялись и позвонили спасателям.

— Сотрудники ПСО вышли на место на катере и перевезли мужчин, 1979 года рождения, на противоположный берег. В медицинской помощи они не нуждались, — заключили в УГЗ.

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