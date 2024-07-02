Двое мужчин оказались отрезаны на острове под Уфой из-за разлива реки

Как рассказали в УГЗ Уфы, мужчина утром отправились порыбачить на остров Козарез и перебрались по грунтовой дороге со стороны Миловки до нужной точки. Когда вечером рыбаки засобирались домой, то поняли, что дорогу смыло водой. Однако они не растерялись и позвонили спасателям.