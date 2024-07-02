Приносили жертвы и плавили металл: в Самарской области нашли могилы людей, которые жили тысячи лет назад

Здесь собираются выделить земли для многодетных семей, на которых они смогут разбить приусадебные участки и дачи. Традиционно перед этим на земле проводится археологическая разведка. Такие правила помогают обнаружить и сохранить ископаемые предметы, которые представляют ценность для науки. Вот и в этом раз предосторожность оказалась не напрасной — на площади более 6 тысяч кв. метров археологи нашли девять древних курганов, в которых захоронены люди. Они жили здесь в XVIII до нашей эры. Разводили скот, вели хозяйство, справляли свои религиозные культы.