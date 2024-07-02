Приносили жертвы и плавили металл: в Самарской области нашли могилы людей, которые жили тысячи лет назад

Захоронение эпохи позднего бронзового века нашли в Кошкинском районе Самарской области. Люди жили там в XVIII веке до нашей эры. Раскопки проходят в рамках исследовательской работы, которой предшествует выделение земель для многодетных семей. Подробнее о том, какую ценность представляют черепа и кости для науки, узнавала корреспондент «КП-Самара».
Могилы тысячелетней давности
Ничто не проходит бесследно и не исчезает. Особенно то, что было закопано в землю тысячи лет назад. Глина, чернозем и суглинок, словно консервная банка, сохраняют артефакты прошлого. Вот и земля Кошкинского района нынешним летом порадовала археологов.
Здесь собираются выделить земли для многодетных семей, на которых они смогут разбить приусадебные участки и дачи. Традиционно перед этим на земле проводится археологическая разведка. Такие правила помогают обнаружить и сохранить ископаемые предметы, которые представляют ценность для науки. Вот и в этом раз предосторожность оказалась не напрасной — на площади более 6 тысяч кв. метров археологи нашли девять древних курганов, в которых захоронены люди. Они жили здесь в XVIII до нашей эры. Разводили скот, вели хозяйство, справляли свои религиозные культы.
— Это так называемая срубная культура. Названа она так потому, что хоронили покойных в срубах — небольших деревянных домиках из бревен. Тела укладывали на левый бок в позу спящего человека. Голова должна была быть направлена строго на север, — рассказала журналисту «КП-Самара» старший научный сотрудник агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области «Наследие» Елена Каравашкина.
Головой на север
Женщина увлеченно занимается археологией на протяжение 15 лет. Елена утверждает, что Самарская область богата находками и уникальными памятниками археологии. Археологические исследования на территории региона проводятся уже более 100 лет и за это время было открыто множество памятников, начиная с эпохи палеолита. На данный момент в Самарской области известно более трех тысяч памятников археологии.
— Не могу сказать, почему умерших хоронили головой именно на север, так как материальная культура, дошедшая до нас, не дает ответы на все вопросы. Это определенно связано с некими религиозными представлениями. Из этих же соображений в ритуальные захоронения клали ритуальные предметы. Горшки с пищей, ножи, скипетры, украшения, — рассказывает Елена.
Могильник состоит из девяти курганов, археологи работать будут на семи из них. На трех курганах работа уже закончена, впереди — еще четыре. На помощь археологами приходит тяжелая техника. Основной объем насыпи снимается экскаватором, который очень аккуратно, слой за слоем снимает землю. Работа ювелирная, ведь главное — не повредить погребения.
Все остальное делают вручную. Погребения расчищаются с помощью кистей, совочков и ножей. Захоронения на могильнике расположены на разном уровне, где-то сразу под распашкой, а где-то почти на двухметровой глубине.
Баранов приносили в жертву
Сейчас ученые надеются обнаружить захоронения богатых и важных представителей племени. Пока же были найдены предметы утвари, останки и жертвенный комплекс.
— Жертвенник представляет собой скопление костей. Предположительно, это кости барана. Нам попалось три жертвенника, состоящие из конечностей и челюстей животных. Скорее всего, это была жертва, сделанная в качестве подношения умершему.
Языческие культы — важная составляющая жизни древних людей, которым как-то необходимо было объяснить для себя те или иные природные явления. Гром, засуха, наводнение, мор — все это списывалось на гнев богов. Их то и пытались умилостивить жертвоприношениями.
— Население срубной культуры занимало отгонным скотоводством. Поселение людей, оставивших данные курганы, скорее всего, обитало в районе реки Кондурча, так как им нужен был источник воды. Также поблизости были заливные луга, которые являются отличным пастбищем для скота.
Срубники занимались выращиванием крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей. Не забывали они и об охоте, рыболовстве и собирательстве. У них была развита металлургия, связанная с производством орудий из медных сплавов, гончарное производство, изготовление орудий из камня, кожевенное и ткацкое ремесло.
Находки передадут профильным специалистам — антропологам, археозоологам, а также почвоведам, керамистам и химикам. После исследований предметы поступят в фонды Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина.