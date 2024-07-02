Волонтеры Дома народного единства получили благодарность от руководства Харцызска за работу на территории

Слаженную работу волонтерского центра Дома народного единства в ДНР отметила благодарностью глава муниципального образования городского округа Харцызск Виктория Жукова. Награждение состоялось в рамках празднования Дня молодежи. По мнению волонтеров, признание руководства региона — важная награда. Она вдохновляет на новые идеи и проекты.
Нижегородские волонтеры активно трудятся на подшефных территориях около четырех месяцев. За этот срок сделано немало важных и полезных дел. Они внесли большой вклад в наведение порядка в общественных пространствах, помогли убрать парк имени Чехова в Харцызске, очистили два водоема, установили 70 новых мусорных контейнеров.
Отдельное внимание уделили культурно-спортивным объектам региона. Нижегородцы провели уборку внутренних помещений и прилегающих территорий Дома культуры поселка Зуевка, Дворца культуры им. Карла Маркса, Дворца культуры на площади Ленина в Харцызске, Дворца спорта «Трубник».
Большую работу волонтеры Дома народного единства проводят по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Молодые люди привели в порядок памятник военной технике — легендарный танк Т-34, мемориальную доску героически погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны работникам Трубного завода и стелу двум погибшим советским воинам. В честь Дня Победы вручили подарки от Нижегородской области 29 бывшим узникам концлагерей, проживающим в Харцызске и Иловайске.
Волонтерский центр Дома народного единства создан для помощи жителям Донецкой народной республики. Организаторы гуманитарного проекта — правительство Нижегородской области и Дом народного единства.