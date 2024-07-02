Волонтеры Дома народного единства получили благодарность от руководства Харцызска за работу на территории

Нижегородские волонтеры активно трудятся на подшефных территориях около четырех месяцев. За этот срок сделано немало важных и полезных дел. Они внесли большой вклад в наведение порядка в общественных пространствах, помогли убрать парк имени Чехова в Харцызске, очистили два водоема, установили 70 новых мусорных контейнеров.