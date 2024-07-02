Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор не пустил в Россию голубей из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В московском аэропорту Домодедово пресекли незаконный ввоз голубей из Узбекистана. Пассажир пытался провезти шесть птиц в ручной клади, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Однако Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям не допустило этого.

Как оказалось, документы на птиц были заполнены с нарушениями, отсутствовали данные о возрасте и идентификации, а информация о проведении карантинных процедур в Узбекистане не соответствовала нормам, установленным едиными ветеринарно-санитарными требованиями.

Известно, что голубей вернули обратно на родину.

Напомним, что весной в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово Россельхознадзор предотвратил ввоз саженцев роз из Узбекистана. Ранее в новосибирском аэропорту изъяли и уничтожили луковицы тюльпанов, выращенных в Узбекистане.