Россельхознадзор не пустил в Россию голубей из Узбекистана

Однако Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям не допустило этого.
Как оказалось, документы на птиц были заполнены с нарушениями, отсутствовали данные о возрасте и идентификации, а информация о проведении карантинных процедур в Узбекистане не соответствовала нормам, установленным едиными ветеринарно-санитарными требованиями.
Известно, что голубей вернули обратно на родину.
Напомним, что весной в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово Россельхознадзор предотвратил ввоз саженцев роз из Узбекистана. Ранее в новосибирском аэропорту изъяли и уничтожили луковицы тюльпанов, выращенных в Узбекистане.