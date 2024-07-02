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Казанец отправил 1,5 тысячи жалоб на управляющую компанию

Житель дома № 129 на улице Декабристов за 9 лет отправил 1,5 тысячи жалоб на управляющую компанию. Сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

На втором месте в списке самых активных граждан — супруги из дома № 84 ул. Восстания. Они отправили 673 обращения за 5 лет.

Жительница дома № 10 на улице Парина отправила 99 жалоб и регулярно записывается на прием к главному гос. инспектору. Причина обращений — УК отказывается менять почтовые ящики. Сотрудник управляющей компании объяснил главному гос. инспектору, что на смену ящиков нет денег, а ремонт или замена почтовых ящиков осуществляется за счет платы за содержание домов, которую оплачивают собственники.

Собственники дома, в свою очередь задолжали компании 2,8 млн рублей, из которых почти 800 тыс. должна обратившаяся жительница.

Она не оплачивает счета ЖКУ более 12 лет. Пенсионерка объяснила неуплату тем, что газ, электричество и воду дала природа, а сотрудники УК у нее дома полы не моют, чтобы им платить.

В отношении должницы судебным приставам направлены исполнительные листы на взыскание долга, а почтовые ящики планируется заменить до конца лета. Также в указанном доме запланирован ремонт входных групп, и уже на следующей неделе установят новые двери.

ЖКХ