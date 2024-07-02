Рекорд по загрязнению воздуха за три года побили в Алматы

Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ «убивает» воздух в Алматы. В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ. При этом в прошлом году алматинцы написали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики. А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.