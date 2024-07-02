Рекорд по загрязнению воздуха за три года побили в Алматы

В Алматы побили рекорд по загрязнению воздуха за три года, сообщает Telegram-канал Data Hub. Согласно данным БНС АСПиР, за 2023 год предприятия выбросили в атмосферу Алматы 44 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 6% больше показателей 2022 года и самое максимальное с 2020 года. Как отмечают авторы Telegram-канала, около половины всех выбросов пришлось на сернистый ангидрид — 20,2 тыс. тонн.
Объясняют это тем, что городские ТЭЦ используют экибастузский высокозольный уголь, при сжигании которого упомянутое вещество образуется в больших количествах. Еще 36% вкупе обеспечили окислы азота — 8,7 тыс. тонн и взвешенные частицы — 7 тыс. тонн. Заметными на общем фоне выглядят и выбросы окиси углерода — 5,7 тыс. тонн. Все эти вещества — тоже продукты сжигания угля. По данным канала, основной вклад в годовой прирост внесли сернистый ангидрид и взвешенные частицы — более 60%. В первом случае рост составил 930 тонн, во втором — 613 тонн.
Накануне экологи объясняли, что является наибольшим источником загрязнения воздуха в южной столице. Сообщалось, что Минэкологии опубликовало на портале «Открытых НПА» проект концепции развития экологической культуры. Именно в этом документе специалисты рассказали о причинах загрязнения воздуха в Казахстане, в том числе — и в Алматы. Стоит отметить, что в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис. Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь.
Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ «убивает» воздух в Алматы. В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ. При этом в прошлом году алматинцы написали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики. А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.