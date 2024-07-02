Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 5,4% за полгода

Почти 19 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-июнь 2024 года, сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
Это на 5,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
Из них в дальнем следовании отправлено более 4,3 млн пассажиров (+7,4%), в пригородном сообщении — более 14,6 млн (+4,9%).
Пассажирооборот за 6 месяцев 2024 года составил более 4,9 млрд пасс-км (+9,1%), в том числе в дальнем следовании — порядка 4,3 млрд пасс-км (+9,2%), в пригородном сообщении — 678 млн пасс-км (+8,2%).
В июне 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено порядка 3,9 млн пассажиров (+4,7% к июню 2023 года), в том числе 856 тыс. — в дальнем следовании (+2%) и более 3 млн — в пригородном сообщении (+5,5%).
Пассажирооборот в июне составил более 1 млрд пасс-км (+4,1%), в том числе в дальнем следовании — 895 млн пасс-км (+3,9%), в пригородном сообщении — 136 млн пасс-км (+5,3%).