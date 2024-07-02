Петербургу потребовалось 15 часов на устранение последствий шторма

На заседании городского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург завершает устранение последствий шторма, который накануне обрушился на город. Стихия разгулялась настолько, что в некоторых районах падали дорожные знаки и деревья, не устоял также строительный кран. Скорость ветра достигала до 30 метров, только за 20 минут выпала треть месячной нормы осадков. К сожалению, без жертв не обошлось — двое местных жителей погибли. Градоначальник поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.