К строительству гигафабрики в Калининградской области привлекли студентов

Строительство гигафабрики на площадке Балтийской АЭС под Неманом началось в октябре 2022 года. Предприятие мощностью 4 ГВт/ч в год позволит обеспечить батареями до 50 тысяч электромобилей. Оператором проекта выступает компания «Рэнера», входящая в структуру «Росатома». Это будет крупнейший в РФ завод по производству литийионных аккумуляторов. Первые батареи на площадке гигафабрики рассчитывают выпустить в 2025 году.