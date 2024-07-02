К строительству гигафабрики в Калининградской области привлекли студентов. В работах участвуют 20 молодых людей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Студенческие отряды приступили к работам с 1 июля. Молодые люди выполняют отделочные, бетонные и сварочные работы. Они будут участвовать в строительстве гигафабрики до конца лета.
«Калининградские студенческие строительные отряды играют значимую роль в реализации крупных промышленных проектов в регионе и за его пределами. Участие студентов в строительстве промышленных объектов способствует активизации трудовых ресурсов и является ценным опытом для молодых специалистов, позволяя им приобретать практические навыки в области строительства и развивать профессиональные компетенции».
По словам гендиректора гигафабрики Руслана Горевого, у студентов «есть уникальная возможность внести свой вклад в историю развития уникального высокотехнологичного производства, аналогов которому в России пока нет, а также в будущем стать частью команды предприятия».
Строительство гигафабрики на площадке Балтийской АЭС под Неманом началось в октябре 2022 года. Предприятие мощностью 4 ГВт/ч в год позволит обеспечить батареями до 50 тысяч электромобилей. Оператором проекта выступает компания «Рэнера», входящая в структуру «Росатома». Это будет крупнейший в РФ завод по производству литийионных аккумуляторов. Первые батареи на площадке гигафабрики рассчитывают выпустить в 2025 году.
Реализация проекта оценивается в 51 миллиард рублей. Продукцию завода будут применять в электробусах, электромобилях, спецтехнике и в электросетевом комплексе, системах бесперебойного энергоснабжения и балансирования энергопотребления.