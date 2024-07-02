В Краснодар прибудет Казанская икона Божией Матери

Московский список Казанской иконы Божией Матери — это образ Богородицы, который также называют иконой Русских Побед. В 1612 году Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин взяли икону в поход против польско-шведских интервентов. Спустя 3 дней молитвы и поста русского войска столица была освобождена от захватчиков. С прошениями к Казанской иконе Божией Матери победа была достигнута в Отечественной войне 1812 года и при взятии Парижа в 1814 году. В 1918 году копию образа, воссозданную в 16 веке, украли из Казанского собора. Спустя 105 лет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу удалось найти ее. Необходимо отметить, что оригинал иконы утратили в 1904 году. Он так и не был обнаружен.