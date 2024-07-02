Казанцы на этой неделе смогут пройти диспансеризацию в парке ЖК «Весна»

У входа в парк жилого комплекса «Весна» 3 и 4 июля для казанцев проведут выездную диспансеризацию. Мобильный пункт расположится между домами № 8 и № 10 по улице Азата Аббасова. «Не пропустить дебют заболевания» — главврач поликлиники № 7 рассказала о важности диспансеризации Обследование включает анкетирование, определение индекса массы тела и уровня кислорода в крови, общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмму, измерение внутриглазного давления и консультацию с терапевтом.
Как сообщает управление здравоохранения по Казани Минздрава Татарстана, если результаты анализов будут отклонены от нормы, то пациент получит направление на дополнительное обследование в поликлинику.
Диспансеризация стартует в 14:00 и продлится до 19:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Обследование горожан организовано по национальному проекту «Здравоохранение».
Накануне стало известно, что в 2025—2030 годах в Казани планируется строительство восьми медучреждений. Они расположатся в районе интенсивной застройки новых жилых комплексов. Среди них — ЖК «Весна», «Лето», «Волжские просторы» и другие.
Кроме того, по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» построена врачебная амбулатория в поселке Чебакса (срок сдачи объекта — июль этого года) и начато строительство аналогичного учреждения в поселке Борисоглебское.