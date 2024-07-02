Казанцы на этой неделе смогут пройти диспансеризацию в парке ЖК «Весна»

У входа в парк жилого комплекса «Весна» 3 и 4 июля для казанцев проведут выездную диспансеризацию. Мобильный пункт расположится между домами № 8 и № 10 по улице Азата Аббасова. «Не пропустить дебют заболевания» — главврач поликлиники № 7 рассказала о важности диспансеризации Обследование включает анкетирование, определение индекса массы тела и уровня кислорода в крови, общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмму, измерение внутриглазного давления и консультацию с терапевтом.