Актер Владимир Матвеев скончался в Петербурге на 73-м году жизни

Матвеев служил в этом культурном учреждении с 1974 года. В театр им. Ленсовета артист пришел по приглашению его учителя, народного артиста СССР и России Игоря Владимирова. За свою жизнь актер сыграл яркие роли в более 25 постановках.
«Его уникальный талант навсегда останется в нашей памяти и истории театрального Петербурга. Скорбим вместе с родными и близкими», — отметили в театре.
Владимир Матвеев также снялся в более 100 фильмах и сериалах. Среди крупных проектов сериалы «Мосгаз», «Великая», «Мастер и Маргарита» и другие.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший директор театра балета Бориса Эйфмана Геннадий Альберт скончался в 76 лет.