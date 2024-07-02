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Актер Владимир Матвеев скончался в Петербурге на 73-м году жизни

В возрасте 72 лет из жизни ушел народный артист России Владимир Матвеев. Скорбной новостью поделились на странице театра им. Ленсовета, где играл актер.

Источник: Театр им. Ленсовета

Матвеев служил в этом культурном учреждении с 1974 года. В театр им. Ленсовета артист пришел по приглашению его учителя, народного артиста СССР и России Игоря Владимирова. За свою жизнь актер сыграл яркие роли в более 25 постановках.

«Его уникальный талант навсегда останется в нашей памяти и истории театрального Петербурга. Скорбим вместе с родными и близкими», — отметили в театре.

Владимир Матвеев также снялся в более 100 фильмах и сериалах. Среди крупных проектов сериалы «Мосгаз», «Великая», «Мастер и Маргарита» и другие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший директор театра балета Бориса Эйфмана Геннадий Альберт скончался в 76 лет.