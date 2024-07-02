Единственный в регионе: Самарский университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes

Всего в рейтинге по версии Forbes участвовали 547 вузов со всей страны. Самарский университет впервые попал в топ-100 в 2018 году. Предыдущий рейтинг составляли в 2022 году, и тогда университет из Самары занимал в нем 74 строчку, то есть за два года повысил свои позиции сразу на 40 пунктов.