Единственный в регионе: Самарский университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes

Самарский университет имени Королева в 2024 году занял 34-е место в топ-100 университетов по версии Forbes. Он стал единственным вузом региона, который попал в этот престижный рейтинг.
Лучшие вузы страны
Всего в рейтинге по версии Forbes участвовали 547 вузов со всей страны. Самарский университет впервые попал в топ-100 в 2018 году. Предыдущий рейтинг составляли в 2022 году, и тогда университет из Самары занимал в нем 74 строчку, то есть за два года повысил свои позиции сразу на 40 пунктов.
Итоговые оценки университетам выставляли по пяти критериям. Оценивались качество нетворкинга и преподавания, уровень репутации вуза у работодателей и международная репутация. Также вузы могли получить дополнительные баллы, если их выпускники попадали в российский список Forbes: в итоговом рейтинге учитывался фактор Forbes.
Выпускники создают репутацию вуза, в котором можно получить качественное образование Выпускники прославляют вуз.
Среди выпускников Самарского университета имени Королева немало успешных людей, которые строят политическую карьеру, руководят различными предприятиями, банками, создают технологичные стартапы, востребованные за рубежом. Все они создают репутацию вуза, в котором можно получить качественное образование и успешно стартовать в различных сферах.
Выпускниками Самарского университета являются, к примеру, первый вице-президент — генеральный конструктор ПАО «Корпорация “Иркут”, генеральный директор — генеральный конструктор ОАО “ОКБ им. А. С. Яковлева”, член правления ПАО “ОА” Олег Демченко, замгендиректора компании “Сухой”, руководитель входящего в нее авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (“КнААЗ им. Ю. А. Гагарина”), Герой России Александр Пекарш, гендиректор РУЦ “Прогресс” Дмитрий Баранов, Член Совета директоров, заместитель председателя правления компании “Газпром” Виталий Маркелов, первый зампредседателя совета директоров Альфа-Банка, экс-мэр Самары Олег Сысуев, экс-губернатор Самарской области и экс-сенатор Константин Титов, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, руководитель Aviasales Макс Крайнов, баскетболистка, двукратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы, гендиректор Единой Лиги ВТБ. Илона Корстин и многие другие.