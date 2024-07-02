В Тракторозаводском районе Волгограда отремонтируют еще две дороги

Согласно проекту, на ул. Колумба рабочие начали обновлять бордюры, а на ул. Гороховцев приступили к замене тротуарного покрытия. Затем начнется этап фрезерования изношенного асфальта, на месте которого будет уложено новое двухслойное полотно по всей ширине проезжей части.