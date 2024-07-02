В Тракторозаводском районе Волгограда отремонтируют еще две дороги

Как сообщили в мэрии, стартовали работы по обновлению двух вспомогательных проездов, которые ежедневно используют жители ряда МКД и посетители соцучреждений.
Согласно проекту, на ул. Колумба рабочие начали обновлять бордюры, а на ул. Гороховцев приступили к замене тротуарного покрытия. Затем начнется этап фрезерования изношенного асфальта, на месте которого будет уложено новое двухслойное полотно по всей ширине проезжей части.
Всего в Волгограде планируется отремонтировать 43 участка или более 33 км улично-дорожной сети. На 21 объекте работы уже начались.
Обновление, реконструкция, строительство новых участков городских магистралей, модернизация транспортных развязок включены в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Добавим, в Волгоградской области модернизация дорожно-транспортной сети — одно из приоритетных направлений работы, определенных губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. За это время работы всех видов охватили свыше 4,4 тыс. км трасс и дорог.