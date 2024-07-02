Воды в кранах не хватает на Бору

Системы воодснабжения в Борском районе не справляются с возросшим потреблением воды местными жителями. Об этом заявили в администрации округа.
Сейчас в системе «Борского Водоканала» работают девять скважин. Однако их ресурсов не хватает для обеспечения всех потребителей водой. Все дело в накрывшей регион жаре и увеличенным спросом в жилых домах на воду из-под крана.
Есть и резервные скважины, однако сейчас они находятся в ремонте для дальнейшего пользования. Вскоре их запустят для подачи достаточного объема воды.
На это время в отдельные часы на Бору снизят давление воды. Такая мера необходима для наполнения специальных резервуаров. Ограничение будет действовать с 09.00 до 11.00, с 13.00 до 16.00 и с 23.00 до 05.00.
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