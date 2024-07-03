Жаркий и сухой июль в Иркутской области прогнозируют специалисты

Начало лета 2024 года не отличалось аномальными температурами или осадками. Да, период выдался теплее, чем в 2023-м, но занял лишь 17-ю строчку в рейтинге самых теплых месяцев за всю историю региона. При этом, погода была весьма контрастной. Так, третья декада стартовала с понижения ночных температур до +5 градусов, дневных — до +20. В последний день июня воздух прогрелся до +32,8 градусов.