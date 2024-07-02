МЧС предупреждает волгоградцев об адской 40-градусной жаре

ГУ МЧС по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение об испепеляющей жаре. Как сообщили volgograd.kp.ru, аномальная жара с температурой до +40…+41 градусов накроет регион в период с 13 до 15 часов 2 июля. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до 5 июля. Дождя в ближайшие дни не ожидается.
В Волгограде 3 июля ночью будет еще прохладно +19…+21, 4 июля будет на пару градусов жарче, а уже 5 июля горожане будут спать при температуре +23…+25. Днем будет припекать до +38 градусов.
В Волгоградской области со 2 по 5 июля днем будет до +33…+38 градусов, местами воцарится адская жара до +40…+41. Такая погода считается опасным явлением.
Волгоградцам рекомендуют в ближайшие дни не выходить на улицу без крайней необходимости с 12.00 до 16.00 и меньше находиться под палящим солнцем. Дома и на работе нужно проветривать помещения, включать кондиционеры или хотя бы вентиляторы.
Тем, кто работает на улице, напоминают, что избежать перегрева при +35 можно, работая по 15−20 минут с перерывами не менее 10−12 минут. В сумме рабочий день может длиться не более 1,5−2 часов, в защитной одежде — 4−5 часов.
Помогут пережить жару легкая светлая одежда из натуральных тканей, шляпа или панама и солнцезащитные очки. Обязательно нужно много пить и всегда иметь с собой бутылочку воды. В меню должны преобладать овощи и фрукты, а вот жареное, копченое и жирное — по минимуму.