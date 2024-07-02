Особый противопожарный режим действует в Самаре до 31 октября

Если вводится 4 и 5 класс опасности, могут ввести запрет на посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности модно получить серьезный штраф в соответствии с КоАП РФ. Если вы увидели пожар, сразу же сообщайте об этом по телефонам 01 или 101 (с мобильных).