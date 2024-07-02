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Особый противопожарный режим действует в Самаре до 31 октября

Жителей Самары призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

До 31 октября в Самаре будет действовать особый противопожарный режим, напомнили в мэрии. В это время нельзя разжигать костры, готовить на огне (за исключением специальных площадок), сжигать мусор, сухую траву, запускать петарды и т. д.

— Настоятельно рекомендуем всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности, — призвали в мэрии Самары.

Если вводится 4 и 5 класс опасности, могут ввести запрет на посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности модно получить серьезный штраф в соответствии с КоАП РФ. Если вы увидели пожар, сразу же сообщайте об этом по телефонам 01 или 101 (с мобильных).

МЧС