Особый противопожарный режим действует в Самаре до 31 октября

До 31 октября в Самаре будет действовать особый противопожарный режим, напомнили в мэрии. В это время нельзя разжигать костры, готовить на огне (за исключением специальных площадок), сжигать мусор, сухую траву, запускать петарды
— Настоятельно рекомендуем всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности, — призвали в мэрии Самары.
Если вводится 4 и 5 класс опасности, могут ввести запрет на посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности модно получить серьезный штраф в соответствии с КоАП РФ. Если вы увидели пожар, сразу же сообщайте об этом по телефонам 01 или 101 (с мобильных).