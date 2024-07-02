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ГАИ рекомендует передвигаться в дождь с включенным ближним светом фар

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осторожности на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В дождливую погоду автолюбителям необходимо выбрать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко увеличивается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Парковать свои автомобили при сильном дожде и ветре необходимо вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если непогода застала в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию. Передвигаться по дорогам рекомендуется с включенным ближним светом фар. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо повысить внимание.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги.