ГАИ рекомендует передвигаться в дождь с включенным ближним светом фар

В дождливую погоду автолюбителям необходимо выбрать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко увеличивается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Парковать свои автомобили при сильном дожде и ветре необходимо вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



Если непогода застала в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию. Передвигаться по дорогам рекомендуется с включенным ближним светом фар. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо повысить внимание.



Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги.