В Перми на эспланаде выступит Алена Свиридова

В честь 90-летнего юбилея нашего земляка композитора Евгения Крылатова, автора таких песен как «Крылатые качели», «Лесной олень», «Прекрасное далеко», 13 и 14 июля состоится Детский семейный фестиваль (6+), посвященный его творчеству. На фестивале песни Евгения Крылатова исполнят участники шоу «Голос. Дети», в том числе участница одного из сезонов Рагда Хакиева. Проведет концерт телеведущая Яна Чурикова.