В Перми на эспланаде выступит Алена Свиридова

Летний фестиваль «Город встреч», открывшийся 16 июня концертом Владимира Преснякова и Натальи Подольской, который прошел на набережной Камы, продлится до 24 августа. Сегодня стала известна программа фестиваля на июль.
6 и 7 июля на эспланаде пройдет фестиваль живой культуры «Обряды-наряды» (6+), который посвящен многообразию национальных культур Прикамья. Хедлайнером фестиваля 6 июля станет фолк-группа из Санкт-Петербурга «Оттава Ё», а 7 июля — инди-фолк-певица Васса Железнова, известная по совместному с Бастой треку «Больше, чем все».
В честь 90-летнего юбилея нашего земляка композитора Евгения Крылатова, автора таких песен как «Крылатые качели», «Лесной олень», «Прекрасное далеко», 13 и 14 июля состоится Детский семейный фестиваль (6+), посвященный его творчеству. На фестивале песни Евгения Крылатова исполнят участники шоу «Голос. Дети», в том числе участница одного из сезонов Рагда Хакиева. Проведет концерт телеведущая Яна Чурикова.
20 и 21 июля в рамках «Города встреч» пройдет семейный фестиваль «Стар фест» (0+). Главной его участницей станет певица Алена Свиридова, автор хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка».
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