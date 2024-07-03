Проезд по улице Горького ограничат в Иркутске до 15 июля

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке улицы Горького неподалёку от пересечения с улицей Сухэ-Батора: будет ограничен проезд по участку от дома номер 25 до дома номер 32. Проезжая часть здесь будет сужена до одной полосы. Работы начнутся с 8 часов вечера 2 июля и продолжатся около двух недель — до 8 часов вечера 15 июля.