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Проезд по улице Горького ограничат в Иркутске до 15 июля

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через центр города. В ближайшее время проезд по одной из улиц неподалёку от сквера Кирова будет ограничен.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке улицы Горького неподалёку от пересечения с улицей Сухэ-Батора: будет ограничен проезд по участку от дома номер 25 до дома номер 32. Проезжая часть здесь будет сужена до одной полосы. Работы начнутся с 8 часов вечера 2 июля и продолжатся около двух недель — до 8 часов вечера 15 июля.

Ограничение движения по улице Горького в Иркутске связано с необходимостью выполнить ремонтные работы на тепловых камерах. Автомобилистам следует учитывать информацию об ограничении проезда и планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку.