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В Дзержинске начал работу интенсив «Педагогическая поэма»

Это пятидневная программа подготовки для начинающих педагогов, созданная под влиянием труда Антона Макаренко.

Пятидневный интенсив для начинающих педагогов «Педагогическая поэма» стартовал в Дзержинске. На это время техникум для подготовки учителей принял 65 участников. В программе: лекции с преподавателями вузов, викторины, квизы, интерактивы, мастер-классы и не только. Интенсив создан под влиянием одноимённого труда знаменитого педагога Антона Макаренко. Из него взяты идеи совместного труда ради общей цели.

Михаил Пучков — министр науки и образования Нижегородской области:

«“Педагогическая поэма” — на мой взгляд, потрясающий труд, и педагогический, и философский, и исторический, и литературный. В нём содержится огромное количество вещей, полезных современному педагогу».

Елизавета Каныгина — участница смены:

«Я приехала сюда чтобы попробовать себя в роли педагога, познакомиться с талантливыми людьми и подчерпнуть много нового».

Ирина Зиновьева — директор регионального центра «Вега»:

«Образовательная повестка очень важна для ребят, чтобы они понимали, какие задачи стоят перед современным образованием».