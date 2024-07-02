В Дзержинске начал работу интенсив «Педагогическая поэма»

Пятидневный интенсив для начинающих педагогов «Педагогическая поэма» стартовал в Дзержинске. На это время техникум для подготовки учителей принял 65 участников. В программе: лекции с преподавателями вузов, викторины, квизы, интерактивы, мастер-классы и не только. Интенсив создан под влиянием одноимённого труда знаменитого педагога Антона Макаренко. Из него взяты идеи совместного труда ради общей цели.