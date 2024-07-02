Фонтан длиною в 55 метров с арками запустили в Краснодаре

Водный объект находится напротив детсада по улице имени Константина Гондаря, 95. Фонтан представляет собой 16 струй высотой до 1,8 м, образующих так называемый «шатер», пенные столбы, а также дополнительные струи, создающие водные арки.
Фонтан украсили светящимися шарами, зеркальной бабочкой и сердцем. Кроме того, на бульваре установили не только арт-объекты. Вокруг обустроили территорию лавочками, шезлонгами и навесами с подвесными качелями.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, в парке Галицкого завершилась установка зеркальных ваз, которые теперь украшают фонтан Пергола. Более 160 кашпо создают эффект мерцания, отражая движение воды в фонтане, посетителей парка и аллеи. Также вазы создают тенек, что особенно приятно в летний и жаркий день.