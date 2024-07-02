Фонтан длиною в 55 метров с арками запустили в Краснодаре

Напомним, как раннее сообщало информагентство, в парке Галицкого завершилась установка зеркальных ваз, которые теперь украшают фонтан Пергола. Более 160 кашпо создают эффект мерцания, отражая движение воды в фонтане, посетителей парка и аллеи. Также вазы создают тенек, что особенно приятно в летний и жаркий день.