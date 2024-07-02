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Фонтан длиною в 55 метров с арками запустили в Краснодаре

Пешеходный фонтан длиною в 55 метров запустили в Краснодаре. Он расположен на бульваре микрорайона «Самолет». Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Водный объект находится напротив детсада по улице имени Константина Гондаря, 95. Фонтан представляет собой 16 струй высотой до 1,8 м, образующих так называемый «шатер», пенные столбы, а также дополнительные струи, создающие водные арки.

Фонтан украсили светящимися шарами, зеркальной бабочкой и сердцем. Кроме того, на бульваре установили не только арт-объекты. Вокруг обустроили территорию лавочками, шезлонгами и навесами с подвесными качелями.

Напомним, как раннее сообщало информагентство, в парке Галицкого завершилась установка зеркальных ваз, которые теперь украшают фонтан Пергола. Более 160 кашпо создают эффект мерцания, отражая движение воды в фонтане, посетителей парка и аллеи. Также вазы создают тенек, что особенно приятно в летний и жаркий день.