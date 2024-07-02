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В центре Краснодара на месяц ограничат движение

В центре Краснодара в связи с проведением ремонтных работ на месяц перекроют движение.

Источник: Новая Кубань

Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Дорогу перекроют на участке улицы Гимназической от улицы Фрунзе до улицы Кирова. Ограничение будет действовать со 2 июля по 2 августа.

«Специалисты заменят участок трубопровода диаметром 300 миллиметров и протяженностью 130 метров. Работы будут проводиться на глубине 6 метров методом горизонтально-направленного бурения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение воды у местных жителей производиться не будет. Работы охватят участок протяженностью 300 метров.