В центре Краснодара на месяц ограничат движение

Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Дорогу перекроют на участке улицы Гимназической от улицы Фрунзе до улицы Кирова. Ограничение будет действовать со 2 июля по 2 августа.



«Специалисты заменят участок трубопровода диаметром 300 миллиметров и протяженностью 130 метров. Работы будут проводиться на глубине 6 метров методом горизонтально-направленного бурения», — говорится в сообщении.



Уточняется, что отключение воды у местных жителей производиться не будет. Работы охватят участок протяженностью 300 метров.