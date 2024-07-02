Железнодорожница победила в конкурсе «Молодое лицо города» Кемерово

Также Евгения активно занимается проектной деятельностью и является финалистом трех конференций транспортно-логистического блока ОАО «РЖД». Она состояла в проектной команде по открытию первого на сети РЖД таможенного склада в Кемерове (доходный проект в итоге реализовали). Сейчас железнодорожница руководит проектом «Индекс логистики», который помогает оценить эффективность логистических решений.