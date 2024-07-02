Железнодорожница победила в конкурсе «Молодое лицо города» Кемерово

Сотрудница Западно-Сибирской магистрали Евгения Мочалова стала победителем в конкурсе «Молодое лицо города» в номинации «Молодой профессионал». Жюри оценили вклад молодого инициативного руководителя и волонтера в развитие услуг для грузоотправителей Кузбасса и видеосюжет о работе.
10 лет своей трудовой жизни Евгения посвятила железной дороге, сейчас работает в должности начальника отдела транспортного обслуживания и мониторинга рынка грузовых перевозок Кузбасского агентства фирменного транспортного обслуживания. Она продвигает услуги и ищет транспортные решения для грузоотправителей.
Также Евгения активно занимается проектной деятельностью и является финалистом трех конференций транспортно-логистического блока ОАО «РЖД». Она состояла в проектной команде по открытию первого на сети РЖД таможенного склада в Кемерове (доходный проект в итоге реализовали). Сейчас железнодорожница руководит проектом «Индекс логистики», который помогает оценить эффективность логистических решений.
Евгения Мочалова еще является куратором Кемеровского узла волонтерского отряда Кузбасского территориального управления ЗСЖД и имеет корпоративные награды.