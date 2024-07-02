Клещи атаковали десятки тысяч свердловчан

При этом, отмечают санврачи, показатель все-таки ниже среднего многолетнего уровня на 23%.
«В лабораториях исследовано 14 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза — в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,9%. В 42,3% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В больницу с подозрением на энцефалит положили 112 покусанных, из которых диагноз подтвердился у 24 человек. С подозрением на боррелиоз госпитализирован 261 человек, из которых реально заразившимися оказались 92.
«ФедералПресс» писал, что буквально две недели назад покусанных было на 4000 меньше.