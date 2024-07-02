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Клещи атаковали десятки тысяч свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля, ФедералПресс. С начала летнего сезона клещи атаковали 22,8 тысячи свердловчан. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, это на 18% больше, чем в начале лета 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

При этом, отмечают санврачи, показатель все-таки ниже среднего многолетнего уровня на 23%.

«В лабораториях исследовано 14 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза — в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,9%. В 42,3% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В больницу с подозрением на энцефалит положили 112 покусанных, из которых диагноз подтвердился у 24 человек. С подозрением на боррелиоз госпитализирован 261 человек, из которых реально заразившимися оказались 92.

«ФедералПресс» писал, что буквально две недели назад покусанных было на 4000 меньше.

флора и фауна