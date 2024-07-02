Пассажиры, летящие из Анталии в Пермь, час провели в раскаленном самолете

— У нас не работает кондиционер, больше часа нас держат в замкнутом пространстве в раскаленном самолете при 35-градусной жаре без воздуха и вентиляции. Нас посадили на борт, в котором не работал двигатель и система кондиционирования и вентиляции. Нам объявили, что самолет неисправен и даже не предоставили воды! — возмущается одна из пассажирок.