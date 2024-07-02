Пассажиры, летящие из Анталии в Пермь, час провели в раскаленном самолете

30 июня пермяки, возвращавшиеся домой после отдыха в Турции, столкнулись с серьезными трудностями. Их чартерный рейс Анталия-Пермь, запланированный на 16.40, обернулся настоящим испытанием.
После посадки в самолет люди оказались в раскаленном салоне, где не работала вентиляция. На улице в это время была температура 35 градусов, и пассажирам пришлось провести в таких условиях целый час. Оказавшись в неимоверной парилке, чтобы хоть немного облегчить состояние, мужчины снимали с себя футболки, женщины обмахивались постерами…
— У нас не работает кондиционер, больше часа нас держат в замкнутом пространстве в раскаленном самолете при 35-градусной жаре без воздуха и вентиляции. Нас посадили на борт, в котором не работал двигатель и система кондиционирования и вентиляции. Нам объявили, что самолет неисправен и даже не предоставили воды! — возмущается одна из пассажирок.
На борту стало плохо одной из женщин, она упала в обморок. Бортпроводники пытались привести пассажирку в чувство, поливая ее водой. Но даже после выхода из самолета женщина вновь потеряла сознание.
— Никто не оказывал ей помощь, мы сами обливали ее водой и давали нашатырку, а потом нам пришлось длительное время провести на улице под палящим солнцем, в аэропорт нас не пускали, — записала гневный ролик и разместила в соцсетях одна из пассажирок этого чартера.
Представители авиакомпании AZUR AIR, выполнявшей рейс, не отреагировали на происходящее и не оказали пострадавшим никакой помощи. На горячей линии авиакомпании пассажирам отвечали, что помочь ничем не могут.
— Нам даже не предоставили воду! Помогали пассажиры со всего аэропорта, кто-то поливал водой, кто-то нашел нашатырь, — рассказывает очевидец ситуации.
Судя по информации он-лайн табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс Анталья-Пермь прибыл в пункт назначения с 3,5 часовым опозданием. Попавшие в непростую ситуацию пассажиры ждут, что AZUR AIR прокомментирует этот случай и примет меры, чтобы подобное не повторялось.
«КП» пытается дозвониться до пресс-службы авиакомпании, но пока безрезультатно. Мы отправили запрос в AZUR AIR, и как только поступит ответ, мы опубликуем его.