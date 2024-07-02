Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Воронежской области

Изнурительная жара, накрывшая Воронежскую область, продлится в ближайшие дни. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это следует из актуальной информации, появившейся на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России 2 июля.