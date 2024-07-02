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Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Воронежской области

Он будет действовать еще как минимум сутки.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 73% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Изнурительная жара, накрывшая Воронежскую область, продлится в ближайшие дни. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это следует из актуальной информации, появившейся на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России 2 июля.

Очень высокая температура местами по области будет достигать +35… +37 градусов. Период предупреждения до 21 часа 3 июля. При это осадков синоптики не обещают.

Напомним, при оранжевом уровне погода опасна. Есть вероятность стихийных бедствий, которые могут нанести ущерб.