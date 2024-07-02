Воду на всех 24 пляжах в Петербурге признали небезопасной

Жара в Петербурге немного спала, прошел сильнейший ливень, и, казалось бы, кто сейчас решит заглянуть на пляж. Но все-таки в городе сохраняется довольно теплая погода, которая может сподвигнуть на отдых у воды. Вот только на реки и озера пока лучше только смотреть, а не купаться. Ведь, по состоянию на 1 июля, воду на всех 24 пляжах в Северной столице признали небезопасной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.