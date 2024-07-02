Воду на всех 24 пляжах в Петербурге признали небезопасной

Жара в Петербурге немного спала, прошел сильнейший ливень, и, казалось бы, кто сейчас решит заглянуть на пляж. Но все-таки в городе сохраняется довольно теплая погода, которая может сподвигнуть на отдых у воды. Вот только на реки и озера пока лучше только смотреть, а не купаться. Ведь, по состоянию на 1 июля, воду на всех 24 пляжах в Северной столице признали небезопасной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.
— Было отобрано 120 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга девяти акваторий, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах, — указали в ведомстве.
Поэтому ни в Суздальских озерах, ни на Финском заливе, ни на других пляжах лучше купаться не стоит. Ведь при купании человек может случайно заглотить воду, а это грозит заражением острыми кишечными или энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
— Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, — резюмировали в ведомстве.