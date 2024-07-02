Повреждают печень и могут вызывать осложнения в виде рака: Что за синие водоросли напугали жителей Ростовской области, рассказал ученый

Вместе с наступлением жары в Ростовской области начали активно размножаться и водоросли. Те, что синего цвета, напугали жителей села Порт-Катон на берегу Таганрогского залива, о чем они и написали в соцсетях.
Что это за водоросли и чем они опасны? Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону», что вещает на волне 89,8 FM, рассказал зоолог Сергей Дудкин.
ПИГМЕНТ КРАСИТ КАМНИ И ВОДУ.
— Это сине-зеленые водоросли. Их многие жители видели и раньше. В ближайшее время люди будут замечать все чаще.
Сейчас происходит летнее цветение водорослей. И, как отметил ученый, это совершенно естественное явление. Именно во время жары их становится значительно больше.
Хлорофил придает им зеленый цвет, а фикоцианин — яркий синий. В живом виде сине-зеленые водоросли вообще зеленовато-бирюзового цвета.
— При высыхании солнце разрушает хлорофилл, а фикационин очень устойчив. Поэтому он как раз и проявляется в виде ярко-насыщенного голубого цвета.
Кстати, добавил специалист, сам этот синий пигмент безвреден для людей. Его даже используют в качестве красителя для газированных напитков.
ПОЧЕМУ ИХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ.
— Появление сине-зеленых водорослей связано с чистотой сточных вод. Почему раньше жители Порт-Катона не видели их? Наверное, не было такого сброса загрязняющих веществ и биогенных элементов, которые происходят сейчас.
На Дону, добавил ученый, бурно развиваются города, ростовская агломерация расползается. Люди активно используют синтетические моющие средства, где используются полифосфаты.
— И отходы жизнедеятельности человека несут очень много биогенов: и азота, и фосфора. И как раз летом эти элементы вызывают цветение синий-зеленых водорослей.
Поэтому чем больше неочищенных стоков будет сбрасываться в воду, тем более бурным будет цветение этих водорослей. И люди все чаще будут видеть картину синего окрашивания берега или образования киселеобразного состояния воды, в которой неприятно купаться.
ЧЕМ ОПАСНО.
И для природы, и для купания бурное развитие сине-зеленых водорослей — небезопасный процесс. Виды этих водорослей, анабена, микроцистис, афанизоменон, во время роста и отмирания производят ряд очень токсичных веществ, называемых альготоксинами.
И среди последних есть большая группа совершенно разных по химическому составу соединений. Так, гепатотоксины повреждают печень и могут вызывать осложнения в виде рака этого органа.
Нейротоксины чрезвычайно токсичны и вызывают гибель рыбы и, прежде всего самых беззащитных — личинок и мальков. Но опасны они и для человека — из-за них может происходить онемение и потеря чувствительности участков тела. Они выступают как нейропаралитические элементы.
Также есть вещества, которые оказывают раздражающее аллергическое действие, вызывая зуд и покраснение кожи, пощипывание и покраснение уголков глаз и век.
— Детям вообще не рекомендую в такую воду хоть как-то окунаться.