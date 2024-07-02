Приставы «убедили» калининградца вернуть государству почти 12 млн рублей ущерба

В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании 11,8 млн рублей ущерба, причиненного преступлением. К субсидиарной ответственности за юридическое лицо был привлечен директор организации. Несмотря на то, что ему своевременно направили требование, должник не принял мер к его исполнению. Поэтому сотрудники службы наложили арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, а также на легковой автомобиль «Мерседес», принадлежащий должнику на праве собственности.