Людей на улицах почти нет: что происходит в Севастополе в разгар сезона-2024

В ближайшие две недели в Севастополе ожидается появление первых бетонных конструкций, предназначенных для защиты горожан от обстрелов. Губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства подтвердил эту информацию, добавив, что укрытия будут в первую очередь размещены на пляжах, а затем и в парках города. Общее количество модульных укрытий, согласно планам властей, составит около 600. Они будут размещены в общественных местах, удаленных от капитальных строений, чтобы обеспечить населению доступ к безопасным зонам в случае обстрелов.