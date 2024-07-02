Людей на улицах почти нет: что происходит в Севастополе в разгар сезона-2024

Буквально через несколько дней после трагедии в Учкуевке, в городе-герое снова были прилеты, осколки упали на большой территории, от центра Балаклавы до Ялтинского кольца. Не обошлось без пострадавших. Враг пытается любыми способами посеять панику в городе-герое, но русские не сдаются.
Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, как живет Севастополь летом 2024 года.
ТИХИЙ ЦЕНТР.
Первое, что поражает — отсутствие людей в воскресенье днем на улицах. Никого в центре, на Графской пристани, набережной и Арт-бухте. Это самые топовые места в городе, летом тут не протолкнуться. Такое ощущение, что я приехал зимой, хотя даже в этом время года людей гораздо больше.
Владельцы прогулочных катеров нечастых прохожих хватают буквально за руки.
«Никого нет, еще неделю ждем, и будет сворачиваться», — разговорилась со мной женщина с буклетами, в которых расписаны достопримечательности Севастополя.
«Ну и что, что местный! Давайте, скоро будем отправляться», — дальше уже мужчина предлагает мне прогулку, указывая на пустое суденышко.
Местные нервничают, когда видят человека с фотоаппаратом. Это и понятно, присматриваться в такое сложное время нужно к каждому. Относиться к этому стоит с пониманием. И заодно приготовиться стать героем публикации в каком-нибудь местном сообществе в социальных сетях.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ.
В ближайшие две недели в Севастополе ожидается появление первых бетонных конструкций, предназначенных для защиты горожан от обстрелов. Губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства подтвердил эту информацию, добавив, что укрытия будут в первую очередь размещены на пляжах, а затем и в парках города. Общее количество модульных укрытий, согласно планам властей, составит около 600. Они будут размещены в общественных местах, удаленных от капитальных строений, чтобы обеспечить населению доступ к безопасным зонам в случае обстрелов.
— Хорошее решение. Обстрелы города идет уже продолжительное время, но, почему-то, об укрытиях задумались только после теракта в Учкуевке, — откровенничает спасатель на пляже у мыса Хрустальный. И добавляет, что все еще случаются инциденты, когда личности с «синдромом вахтера» не пускают граждан в подъезды или в коммерческие помещения во время сигнала тревоги.
— Говорят, бизнес буду штрафовать за недопуск на объекты людей во время тревоги. Только как, уже постфактум? — задает риторический вопрос еще один наш собеседник, спасатель Алексей.
У севастопольцев много вопросов. Но главное. Сила духа и вера в ПВО не падает — недаром в убежищах во время опасности они исполняют «Легендарный Севастополь» и «Катюшу». А туристы — дело наживное. Приедут после Победы России.
Пляжи города закрывать не будут. Единственное, что пока рекомендовали, не посещать их до установки укрытий. Но время идет, пока власти будут искать деньги и подрядчика, объявлять тендер, севастопольцы могли бы самостоятельно обустроить укрытия. Благо песка на пляжах много, а мешки есть в любом строительном магазине.