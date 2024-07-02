В 33 муниципалитетах Башкирии приведут в порядок 143 территории дворов

Кроме того, по данным администрации руководителя республики, на участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Башкирии в этом году были направлены заявки на реализацию проектов в семи городах — в Белебее, Благовещенске, Дюртюлях, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Учалах.