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В 33 муниципалитетах Башкирии приведут в порядок 143 территории дворов

В Башкирии благоустроят 143 дворовые территории.

Источник: Комсомольская правда

В 33 муниципалитетах Башкирии в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» благоустроят 143 территории дворов. Об этом рассказала пресс-служба главы региона.

Также, как сообщают власти, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Башкирии в текущем году планируется обновить 123 общественных пространства.

Кроме того, по данным администрации руководителя республики, на участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Башкирии в этом году были направлены заявки на реализацию проектов в семи городах — в Белебее, Благовещенске, Дюртюлях, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Учалах.

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