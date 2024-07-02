В 33 муниципалитетах Башкирии приведут в порядок 143 территории дворов

В 33 муниципалитетах Башкирии в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» благоустроят 143 территории дворов. Об этом рассказала пресс-служба главы региона.
Также, как сообщают власти, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Башкирии в текущем году планируется обновить 123 общественных пространства.
Кроме того, по данным администрации руководителя республики, на участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Башкирии в этом году были направлены заявки на реализацию проектов в семи городах — в Белебее, Благовещенске, Дюртюлях, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Учалах.
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