Две новости — хорошая и плохая: Жара из Молдовы уходит, но буквально через часы нас ждут дожди с грозами и сильные ветра

После продолжительной жары на Молдову надвигаются дожди с грозами. Государственной Гидрометеослужбой объявлен желтый код метеоопасности. Предупреждение будет действовать с 13:30 2 июля до 21:00 3 июля.
По данным синоптиков, в северных, центральных и частично южных районах Молдовы в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди с грозами (15−49 л/м2). Местами пройдут ливни и выпадет град.
Синоптики объявили очередной код метеоопасности.
Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
По сообщению метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха немного понизится.