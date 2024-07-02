Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две новости — хорошая и плохая: Жара из Молдовы уходит, но буквально через часы нас ждут дожди с грозами и сильные ветра

Государственной Гидрометеослужбой объявлен желтый код метеоопасности.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 73% 763 мм рт. ст. +21°

После продолжительной жары на Молдову надвигаются дожди с грозами. Государственной Гидрометеослужбой объявлен желтый код метеоопасности. Предупреждение будет действовать с 13:30 2 июля до 21:00 3 июля.

По данным синоптиков, в северных, центральных и частично южных районах Молдовы в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди с грозами (15−49 л/м2). Местами пройдут ливни и выпадет град.

Синоптики объявили очередной код метеоопасности.

Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

По сообщению метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха немного понизится.