Герой России Виталий Антонов принял участие в круглом столе по патриотическому воспитанию

В Нижнем Новгороде прошел круглый стол на тему «Современные форматы патриотического воспитания», в котором принял участие Герой Российской Федерации Виталий Антонов вместе со своими родителями. Мероприятие было организовано нижегородским филиалом фонда «Защитники Отечества» и единым центром по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард».
В круглом столе также приняла участие министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, которая рассказала о новых вызовах в патриотическом воспитании и том, как молодежная политика изменилась с началом специальной военной операции.
Заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Ярослава Лапковская рассказала, как ветераны СВО принимают участие в патриотическом воспитании молодежи.
После круглого стола Герой России Виталий Антонов принял участие в «Уроке мужества», к которому присоединились волонтеры Победы и активисты «Движения первых». Они поговорили о детстве, выборе профессии, жизненных ценностях, а также о поступлении в военные учебные заведения.
«Если вопрос заключается в том, поступать в военное училище или нет, то ответ однозначен — поступать. Ведь главное — вступить в бой, а потом уже разберешься. Лично я ни разу не пожалел, что выбрал такой путь для себя», — поделился гвардии подполковник, Герой Российской Федерации Виталий Антонов.