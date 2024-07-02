Герой России Виталий Антонов принял участие в круглом столе по патриотическому воспитанию

В Нижнем Новгороде прошел круглый стол на тему «Современные форматы патриотического воспитания», в котором принял участие Герой Российской Федерации Виталий Антонов вместе со своими родителями. Мероприятие было организовано нижегородским филиалом фонда «Защитники Отечества» и единым центром по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард».

В круглом столе также приняла участие министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, которая рассказала о новых вызовах в патриотическом воспитании и том, как молодежная политика изменилась с началом специальной военной операции.

«В Нижегородской области есть военно-патриотический центр “Авангард”, основной целью которого является воспитание настоящих патриотов и граждан России. Это, безусловно, одна из приоритетных задач молодежной политики в целом. Мы ищем новые форматы, создаем большие проекты — “Зарница 2.0”, патриотические смены в лагерях, мобильные выставки, которые экспонируем по всему региону. Особое внимание уделяем встречам с участниками СВО, ведь именно прямой диалог помогает молодым людям узнавать правду и учиться на историях настоящих героев», — сказала Светлана Ануфриева.

«Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности фонда “Защитники Отечества”. За прошлый год мы провели более 500 мероприятий патриотической направленности, и ветераны СВО активно принимали в них участие. Важно увидеть, что ветерану интересна тема патриотического воспитания, интегрировать его в эту деятельность. Продолжаем активно работать в этом направлении и благодарим участников круглого стола и всех наших друзей за поддержку наших проектов», — рассказала она.