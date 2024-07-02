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Мэрия ответила на жалобы о неприятном запахе в Воронеже

Гражданам рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор.

Воронежцы из разных районов города начали массово жаловаться на неприятный запах, в мэрии на недовольство горожан отреагировали.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что граждане действительно обращались в ЕДДС по этому вопросу. Однако проверка оперативной группы со специальным оборудованием не выявила никаких загрязнений.

«Мониторинг оперативной ситуации в городе ведется в постоянном режиме. При повторении ситуации гражданам рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор», — резюмировали в пресс-службе мэрии.

экология