Мэрия ответила на жалобы о неприятном запахе в Воронеже

Воронежцы из разных районов города начали массово жаловаться на неприятный запах, в мэрии на недовольство горожан отреагировали.
В пресс-службе ведомства подтвердили, что граждане действительно обращались в ЕДДС по этому вопросу. Однако проверка оперативной группы со специальным оборудованием не выявила никаких загрязнений.
«Мониторинг оперативной ситуации в городе ведется в постоянном режиме. При повторении ситуации гражданам рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор», — резюмировали в пресс-службе мэрии.