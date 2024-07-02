Воронежцам объяснили, почему на Петровской набережной не работают туалеты





В дальнейшем территорию будет обслуживать муниципальное предприятие «Зеленхоз». О дате открытия туалетов сообщат дополнительно.



Работы на первой очереди Петровской набережной проводились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ближайшее время в рамках устранения выявленных недочетов подрядчик переложит участки плитки, заменит неприжившиеся фрагменты газона и разбитое стекло на смотровой площадке.



Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в столице Черноземья на обновленной Петровской набережной появится современный визит-центр. Концепция и параметры объекта дорабатываются, после чего будет определено место для его размещения.