Воронежцам объяснили, почему на Петровской набережной не работают туалеты

Воронежцы в социальных сетях во вторник, 2 июля, пожаловались на неработающие туалеты на Петровской набережной. В telegram-канале, посвященном объекту благоустройства, пояснили, что, хотя работы на первой очереди Петровской набережной и были завершены 30 июня, сейчас идет проверка документов, предоставленных подрядчиком, устранение выявленных недочетов и процедура передачи имущества на баланс города. До завершения этих мероприятий ввести туалеты в эксплуатацию невозможно.
В дальнейшем территорию будет обслуживать муниципальное предприятие «Зеленхоз». О дате открытия туалетов сообщат дополнительно.
Работы на первой очереди Петровской набережной проводились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ближайшее время в рамках устранения выявленных недочетов подрядчик переложит участки плитки, заменит неприжившиеся фрагменты газона и разбитое стекло на смотровой площадке.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в столице Черноземья на обновленной Петровской набережной появится современный визит-центр. Концепция и параметры объекта дорабатываются, после чего будет определено место для его размещения.